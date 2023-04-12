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      Nike Dri-FIT Athletics

      大童长袖训练上衣

      ¥229

      欢迎来到我们的健身俱乐部：Nike Athletics！ 作为我们的新会员，你可随心选购专属装备。 Nike Dri-FIT Athletics 大童长袖训练上衣从复古健身服中汲取设计灵感，正面添加耐克勾勾图案，背面上方饰以“N”字样标签，彰显 Nike 俱乐部会员身份。 质感柔软轻盈，结合宽松版型，便于内搭你的挚爱T恤或背心，助你畅快训练、尽情玩乐。

      • 显示颜色： 浅骨色/调色/活力紫红
      • 款式： DX5372-072

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