 
Nike Dri-FIT Athletics 大童（男孩）速干针织套头连帽衫 - 珍珠灰

Nike Dri-FIT Athletics

大童（男孩）速干针织套头连帽衫

10% 折让

Nike Dri-FIT Athletics 大童（男孩）速干针织套头连帽衫采用宽松休闲设计，在天气转凉之际助你彰显利落型格。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 珍珠灰
  • 款式： IO0250-047

其他细节

  • 搭配超宽松版型，可轻松叠搭
  • 袋鼠式口袋，方便收纳随身物品
  • Dri-FIT 技术导湿速干，在比赛升温之际助你保持干爽

产品细节

  • 面料/连帽里料：61% 棉/39% 聚酯纤维  
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。