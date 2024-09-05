Nike Dri-FIT Bliss 女子速干九分裤质感轻盈且导湿速干，助你畅享运动乐趣。宽版腰部提供有力支撑，利落轻盈面料富有弹力，塑就随行而动的无拘运动体验。锥形裤筒和罗纹裤管口呈现休闲格调，有助稳固裤身，令你畅动自如。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。