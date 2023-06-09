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      Nike Dri-FIT Bliss

      女子速干短夹克

      ¥599

      Nike Dri-FIT Bliss 女子短夹克采用拉链开襟设计，弹力十足且质感柔软，助你进入无拘运动模式。采用柔软非凡的导湿速干面料，缔造舒适干爽的穿着感受。衣领和下摆采用弹性罗纹设计，带来出众弹性和舒适感受，可轻松叠搭训练服。

      • 显示颜色： 铁架黑/清透色
      • 款式： DV9452-015

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