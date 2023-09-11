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      Nike Dri-FIT Challenger

      男子速干无衬里跑步短裤

      ¥269

      矿物色/矿物色/黑/黑
      黑/黑/黑/白色
      浅烟灰/黑/黑/黑

      Nike Dri-FIT Challenger 男子速干无衬里跑步短裤采用标准版型，可导湿速干，塑就轻盈透气的穿着感受，助你在运动时发挥上佳表现。该短裤不仅适合跑步，还适于训练。设有充足的口袋，便于你从跑道前往健身房途中存储所需物品，轻松切换场合。

      • 显示颜色： 矿物色/矿物色/黑/黑
      • 款式： DX0905-309

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