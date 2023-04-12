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      Nike Dri-FIT Classic

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      Nike Dri-FIT Classic 男子篮球短裤采用匠心设计，让你在赛场和街头穿梭自如。采用透气轻盈的网眼布面料，搭载 Dri-FIT 技术。

      • 显示颜色： 大学红/大学红/黑
      • 款式： AQ5601-657

      尺寸与尺码

      • 宽松版型结合宽大剪裁

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