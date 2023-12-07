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      Nike Dri-FIT Culture of Football

      男子速干长袖足球上衣

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      Culture of Football 系列专为热爱足球运动历史与传统，同时又欣赏现今足球比赛的精英球员打造。 Nike Dri-FIT Culture of Football 男子速干长袖足球上衣旨在致敬这项深受世界各地人们喜爱的运动。 采用顺滑导湿速干面料结合透气网眼后拼接设计，无论是球场鏖战还是在观看挚爱俱乐部奋战到底的精彩表现，皆可助你保持舒爽。

      • 显示颜色： 深丛林绿/树莓红
      • 款式： FB6805-328

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