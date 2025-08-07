无论是在家练习投篮技巧，还是和朋友在公园激战一场，宽松款 Nike Dri-FIT DNA 大童（男孩）速干篮球短裤皆可轻松驾驭。采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球、冲刺及投篮时畅享干爽，心无旁骛。右髋配有拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼抢，无需担心物品遗落。

无论是在家练习投篮技巧，还是和朋友在公园激战一场，宽松款 Nike Dri-FIT DNA 大童（男孩）速干篮球短裤皆可轻松驾驭。采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球、冲刺及投篮时畅享干爽，心无旁骛。右髋配有拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼抢，无需担心物品遗落。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。