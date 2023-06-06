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      Nike Dri-FIT DNA+

      男子篮球速干短裤

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      狂喜钴蓝/大学蓝/白色/大学蓝
      幻影灰白/黑/珊瑚红/黑

      穿上 Nike Dri-FIT DNA+ 男子篮球短裤，在球场内外自由畅动。与 DNA 短裤一样，采用透气面料，同时结合导湿速干技术和自由无拘的宽松设计。

      • 显示颜色： 狂喜钴蓝/大学蓝/白色/大学蓝
      • 款式： CV1898-479

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