穿上 Nike Dri-FIT DNA 男子速干篮球球衣，酣战球场，主宰赛事。这款球衣采用轻盈透气网眼布，结合导湿速干技术，令你在比赛升温之际保持干爽。经典无拘设计，令你畅享舒适；醒目图案设计，助你掌控球场，型格出众。

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