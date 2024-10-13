Nike Dri-FIT DNA

男子篮球速干球衣

¥279
¥399
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白色/黑
黑/白色

Nike Dri-FIT DNA 男子速干篮球球衣采用匠心设计，彰显 1996 年篮球经典风范。整版细线条设计，旨在致敬成为传奇的年度新秀。轻盈透气设计结合导湿速干技术，有效减少粘滞感，助你在球场外保持清爽。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DX0436-100

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