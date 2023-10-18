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      Nike Dri-FIT DNA

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      Nike Dri-FIT DNA 男子速干篮球短裤采用导湿速干技术，彰显出众赛场风范。轻盈面料结合宽松版型，在球场上为你带来清爽舒适体验。图案灵感源自冲抢篮板，旨在致敬篮球比赛中迸发的强大能量。

      • 显示颜色： 星云青/白色
      • 款式： FB6929-367

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