Nike Dri-FIT Double Wide

腕带（1 副）

¥109

漂白宝石绿/庭紫
庭紫/漂白宝石绿

Nike Dri-FIT Double Wide 腕带采用高弹吸湿的锦纶混纺面料，助你迅速排除肤表汗液，畅享舒适贴合的穿戴感受。

  • 显示颜色： 漂白宝石绿/庭紫
  • 款式： AC3425-397

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。