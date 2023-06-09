跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dri-FIT F.C.

      男子足球短裤

      ¥229

      穿上 Nike Dri-FIT F.C. 男子足球短裤，演绎挚爱训练单品，畅享凉爽体验。采用柔软顺滑的导湿速干面料，帮助身体保持舒适。匠心再现 20 世纪 90 年代足球套装外观，彰显复古风范。

      • 显示颜色： 山峰白/薄雾灰蓝/薄雾灰蓝
      • 款式： DV9804-121

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。