Nike Dri-FIT Fly

透气速干软顶耐克勾运动帽

¥169
¥199
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Nike Dri-FIT Fly 速干软顶耐克勾运动帽百搭有型，适合健身房、户外、球场等不同场合。采用 5 片式拼接低帽冠设计，结合导湿速干面料，缔造干爽运动体验。软顶帽冠和平整帽檐，塑就非凡舒适感受，助你心无旁骛，专注前方目标。

  • 显示颜色： 水泥灰/鲜亮勃艮第酒红/煤黑/绣球花紫
  • 款式： FB5624-078

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