Nike Dri-FIT Hyverse

男子透气速干短袖训练上衣

¥199
¥249
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Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干短袖训练上衣可导湿速干，质感柔软，结合休闲版型，轻松适配不同身形和尺码，助你自如完成训练。该款上衣舒适非凡，可轻松驾驭多种多样的训练计划，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。

  • 显示颜色： 狂喜钴蓝/调色/黑
  • 款式： DV9840-479

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