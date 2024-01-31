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      Nike Dri-FIT Hyverse

      男子速干短袖训练上衣

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      黑/山峰白/暗泥灰/山峰白
      山峰白/庭蓝/白金色/庭蓝

      今天你的训练计划是什么？Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干短袖训练上衣专为疾速畅跑、健身房举重训练和瑜伽伸展运动而打造，堪称训练佳选。顺滑面料结构结合导湿速干技术，助你专注发挥出众表现。饰有“Engineered for World-Class Athletes”字样，代表该上衣专为像你这样的精英运动员打造。

      • 显示颜色： 黑/山峰白/暗泥灰/山峰白
      • 款式： FB8580-010

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