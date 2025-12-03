Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干短袖训练上衣可导湿速干，质感柔软，结合休闲版型，轻松叠搭，助你自如完成训练。该款上衣舒适非凡，可轻松驾驭多种多样的训练计划，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。

Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干短袖训练上衣可导湿速干，质感柔软，结合休闲版型，轻松叠搭，助你自如完成训练。该款上衣舒适非凡，可轻松驾驭多种多样的训练计划，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。