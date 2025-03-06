Nike Dri-FIT Knit 女子训练针织背心采用质感柔软的排汗吸湿面料，赋予其前所未有的迅疾干燥能力，为你缔造持久的干爽舒适体验。宽松剪裁在健身房和室内训练中为你营造卓越的运动自由度。

显示颜色： 粉色/冷灰

款式： 684673-667