Nike Dri-FIT Knit V-Neck

男子训练短袖针织衫

¥429

白色/调色/冷灰/白色
超级荧光红/调色/激光红/超级荧光红
神秘绿/调色/暗原子青/神秘绿

Nike Dri-FIT Knit V-Neck 男子训练短袖针织衫采用排汗面料打造出超凡贴合体验，同时融入无侧缝设计，最大程度减少训练过程中因摩擦引起的不适。

  • 显示颜色： 白色/调色/冷灰/白色
  • 款式： 588714-100

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。