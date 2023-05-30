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      Nike Dri-FIT Legend

      大童长袖训练T恤

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      白色/黑
      大学红/白色

      Nike Dri-FIT Legend 大童长袖训练T恤采用匠心打造，助力日常比赛和训练。针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽。该款长袖T恤经焕新升级，塑就弹性适宜的休闲风范，令你畅享舒适自如的运动体验。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： DX1194-100

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