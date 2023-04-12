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      Nike Dri-FIT Mercurial

      耐克刺客系列大童（男孩）短袖足球上衣

      ¥269

      Nike Dri-FIT Mercurial 耐克刺客系列上衣采用匠心打造，提升你的训练造型。混搭过往多款 Mercurial 耐克刺客系列足球鞋的细节元素，旨在向 Nike 足球历史致敬，网眼后拼接营造出色透气性，帮助保持凉爽。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
      • 款式： AQ3310-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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