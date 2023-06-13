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      Nike Dri-FIT Multi+

      大童（男孩）训练上衣

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      光子灰/浅烟灰
      芬蓝/深藏青

      Nike Dri-FIT Multi+ 大童（男孩）训练上衣采用柔软的导湿速干面料，无论是上体育课、课间休息还是课后球队训练，皆可助你舒适畅动。无论你计划从事什么运动或活动，我们都不会惊讶这件上衣成为你的理想之选。

      • 显示颜色： 光子灰/浅烟灰
      • 款式： FB1283-025

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