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      Nike Dri-FIT Multi+

      大童（男孩）速干无袖训练上衣

      ¥199

      铁架黑/浅柠檬黄
      浅柠檬黄/白色

      不论是体育课、 课间活动、 训练练习、 还是其他运动和活动，Nike Dri-FIT Multi+ 大童（男孩）无袖训练上衣皆可助你轻松驾驭。 采用柔软面料，透气非凡， 是你尽享玩乐时光的理想之选。  

      • 显示颜色： 铁架黑/浅柠檬黄
      • 款式： FB1281-015

      尺寸与尺码

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