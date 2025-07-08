Nike Dri-FIT One
大童（女孩）速干舒爽梭织训练长裤
18% 折让
3，2，1……出发！穿上 Nike Dri-FIT One 大童（女孩）速干梭织训练长裤，活力开练，从容驾驭多种活动。长裤采用舒适非凡的梭织面料，助孩子如瞪羚般疾速奔跑、如长颈鹿般自如伸展，让运动表现破新高。
- 显示颜色： 粉紫/白色
- 款式： FD2857-537
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 腰部搭配三行压线设计，易于穿脱，缔造舒适稳固的贴合感
- 斜角口袋，方便收纳物品，助力安心畅玩
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 印有耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
