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      Nike Dri-FIT One

      大童（女孩）速干训练紧身裤

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      灯草紫红/白色
      油绿/白色

      尽情训练，畅享干爽舒适体验。Nike Dri-FIT One 大童（女孩）速干训练紧身裤采用导湿速干技术，助你在运动时保持凉爽，弹性面料带来柔软支撑。二者相辅相成，塑就理想的紧身裤，让你尽享趣味时光。

      • 显示颜色： 灯草紫红/白色
      • 款式： FD2847-532

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