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      Nike Dri-FIT One Luxe

      女子训练上衣

      ¥349

      Nike Dri-FIT One Luxe 女子训练上衣专为不同运动和训练设计，无论瑜伽、高强度间歇训练，还是周末耐力跑，皆可助你畅快开练。 这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软面料，塑就奢华质感。 正面融入焕新设计细节，赋予上衣一抹趣致风范。此外，导湿速干技术，在增强训练强度时助你保持清凉干爽。

      • 显示颜色： 大气浅粉
      • 款式： DZ3034-626

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