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      Nike Dri-FIT One Luxe

      女子速干背心

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      白色
      仙人掌绿

      Nike Dri-FIT One Luxe 女子背心专为多种训练设计，无论瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。该背心含有再生聚酯纤维，为你缔造奢华质感。此外，采用柔软度出众的面料结合 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，助力畅享训练。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： DD0616-100

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