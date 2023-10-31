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      Nike Dri-FIT One Luxe

      女子速干背心

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      白色
      尘紫

      Nike Dri-FIT One Luxe 女子速干背心舒适非凡，弹性出众，无论是处理手头上的任务，还是在健身房挥洒汗水，皆可为你缔造舒适的穿着体验。这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的透气面料，塑就奢华质感，帮助身体保持干爽舒适。工字型后背肩带和背部镂空设计，帮促进高热区域空气流通。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FB5271-100

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