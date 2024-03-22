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      Nike Dri-FIT One Luxe

      女子速干长袖短款上衣

      ¥349
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      幻影灰白
      微葡萄紫

      Nike Dri-FIT One Luxe 女子速干长袖短款上衣舒适非凡，弹性出众，无论是处理手头上的任务，还是在健身房挥洒汗水，皆可为你缔造舒适的穿着体验。该上衣出自 Nike Luxe 系列，采用顺滑针织面料，塑就柔软质感，帮助身体保持干爽。拇指孔设计有助稳固衣袖，助你做好准备，从容应对不同活动。

      • 显示颜色： 幻影灰白
      • 款式： FZ6567-030

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