Nike

Dri-FIT Park VII 男子速干短袖上衣

¥109
¥129
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大学红/白色
松绿/白色
安全橙/黑

Nike Dri-FIT Park VII 男子速干短袖上衣采用修身版型，轻盈柔软，助你在健身房、运动场、球场等场合全力以赴，发挥上佳表现。 搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适；采用经典设计，与运动鞋相得益彰。

  • 显示颜色： 大学红/白色
  • 款式： HF0524-657

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