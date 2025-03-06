Nike Dri-FIT Prima 女子速干半长拉链开襟训练上衣采用宽松版型，在艰苦训练中为你缔造舒适穿着体验。优质针织面料柔软舒适且顺滑利落，具备适宜的柔韧性和弹力，助你无拘畅动。下摆设有可调节抽绳，便于轻松驾驭不同日常活动，让你穿上就不想脱下。精致外观结合导湿速干技术，打造实穿佳选单品。

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