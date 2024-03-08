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      Nike Dri-FIT Prima

      女子速干训练套头连帽衫

      ¥749

      黑/黑
      卡其绿/黑
      沁蓝/黑

      Nike Dri-FIT Prima 女子速干训练套头连帽衫采用宽松版型，在艰苦训练中为你缔造舒适穿着体验。柔软优质面料，顺滑利落，具备适宜的柔韧性和弹力，助你无拘畅动。可调节设计，便于轻松驾驭日常活动，让你穿上就不想脱下。精致外观结合导湿速干技术，打造实穿佳选单品。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FB5226-010

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