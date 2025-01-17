Nike Dri-FIT Rafa

男子透气速干网球夹克

¥469
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经典 Rafa 风格，热身放松两相宜。Nike Dri-FIT Rafa 男子速干网球夹克质感轻盈，柔韧灵活，助你轻松完成赛前常规训练。后身和腋下等高热区域融入打孔设计，提升透气性，助你保持舒爽。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DV2886-100

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