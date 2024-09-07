Nike Dri-FIT Ready

男子速干舒爽短袖训练上衣

¥189
¥299
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Nike Dri-FIT Ready 男子速干短袖训练上衣搭载导湿速干技术，助你在健身活动中保持干爽舒适。导湿速干透气面料结合休闲版型，在训练升温之际帮助保持舒爽。斜裁衣袖设计，无论是健身房举重训练还是户外伸展，皆可为你缔造出众运动体验。

  • 显示颜色： 卡其/黑
  • 款式： DV9816-247

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