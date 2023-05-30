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      Nike Dri-FIT Standard Issue

      男子全长拉链开襟篮球连帽衫

      ¥449
      ¥699
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      穿上导湿速干的 Nike Dri-FIT Standard Issue 男子全长拉链开襟篮球连帽衫，演绎 90 年代外观，畅享出众热身体验。 “JUST DO IT”图案采用匠心字体设计，彰显复古篮球风尚。 此外，该款连帽衫采用宽松设计，搭载导湿速干技术，铸就出众性能表现，为你缔造舒适非凡的日常穿着感受。

      • 显示颜色： 大学红/黑
      • 款式： DV9449-657

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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