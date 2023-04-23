跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dri-FIT Standard Issue

      男子短袖篮球速干圆领上衣

      ¥449

      调色暗灰/白色
      黑/白色

      Nike Dri-FIT Standard Issue 男子短袖篮球圆领上衣采用导湿速干设计，巧妙糅合经典外观与现代性能体验，助你在篮球场外彰显出众风范。 采用柔软厚实面料，巧搭匠心图案，旨在向 1996 年的新秀致敬。

      • 显示颜色： 调色暗灰/白色
      • 款式： DX0328-063

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。