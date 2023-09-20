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      Nike Dri-FIT Standard Issue

      男子速干套头篮球连帽衫

      ¥649

      Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干套头篮球连帽衫饰有溅起水花的标志，趣味十足。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适；柔软针织面料，助你保持舒适，自如投篮；配有两个口袋（其中一个带拉链），让你随身携带比赛所需。

      • 显示颜色： 光子灰/墨紫
      • 款式： FB7138-025

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