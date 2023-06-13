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      Nike Dri-FIT Standard Issue

      男子速干套头篮球连帽衫

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      调色幻影灰白/黑/淡象牙白
      狂喜钴蓝/大学蓝/大学蓝

      Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干套头篮球连帽衫采用导湿速干技术，巧妙糅合经典外观与现代性能体验，助你在篮球场外彰显出众风范。柔软厚实质感结合出色包覆效果，随穿随享出众体验。

      • 显示颜色： 调色幻影灰白/黑/淡象牙白
      • 款式： DQ5819-027

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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