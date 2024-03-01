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      Nike Dri-FIT Standard Issue

      男子速干收口篮球长裤

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      Standard Issue 系列集现代性能技术与经典运动风格于一身。 Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干收口篮球长裤采用导湿速干的加绒针织面料，适合在球场内外穿着。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 锥形剪裁，配有多个口袋，方便存放所需物品；另有刺绣图案彰显高级感。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB7118-010

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