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      Nike Dri-FIT Standard Issue

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      Nike 篮球 Standard Issue 系列兼具当今球员所需的性能设计和出众复古外观，有颜有实力。 Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干法式毛圈篮球短裤采用针织面料，可有效导湿速干，随时随地彰显篮球风范。 从侧边撕开式按扣到宽松版型，处处演绎着颇受欢迎的篮球黄金时代风采。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB6922-010

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