作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球圆领上衣将经典外观与现代性能体验巧妙糅合。法式毛圈面料结合导湿速干技术，随穿随享出众体验。该款单品可单穿，亦可叠搭。

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