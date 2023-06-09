跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dri-FIT Standard Issue

      男子速干篮球长裤

      ¥399
      ¥499
      20% 折让

      亚紫粉/淡象牙白
      游戏宝蓝/淡象牙白

      作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 男子篮球长裤巧妙融合复古运动服装风范和现代性能体验。柔软法式毛圈面料，搭载导湿速干技术，搭配休闲版型。

      • 显示颜色： 亚紫粉/淡象牙白
      • 款式： CK6366-684

      尺寸与尺码

      •  
      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。