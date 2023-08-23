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      Nike Dri-FIT Standard Issue

      男子速干篮球长裤

      ¥699

      Nike 篮球 Standard Issue 系列兼具当今球员所需的高性能设计和出众复古外观，旨在致敬昔日篮球之星。 这款 Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球长裤采用法式毛圈面料，结合标准版型，随时随地彰显篮球风范。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 存储空间充裕，方便收纳基本物品。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB7004-010

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