Nike Dri-FIT Standard Issue

Premium 男子速干套头篮球连帽衫

¥449
¥649
30% 折让

Nike Dri-FIT Standard Issue Premium 男子速干套头篮球连帽衫质感柔软，再现 90 年代风范。采用宽松版型结合导湿速干技术，打造性能出众的外观，助你在球场之外也能畅享舒适感受。

  • 显示颜色： 白色/动感蓝
  • 款式： DV9502-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。