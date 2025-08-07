 
Nike Dri-FIT Stride 男子透气速干二合一跑步短裤 - 烟灰/暗烟灰/黑

Nike Dri-FIT Stride 男子速干二合一跑步短裤质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。背面上部两侧采用打孔设计，提升透气效果。内置短裤，提升包覆效果和支撑力。需要随身携带随身小物吗？背面配有大小适中的口袋，可供存放基本物件。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 烟灰/暗烟灰/黑
  • 款式： DM4760-084

引爆疾速，无拘运动

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后侧上部两侧融入透气面料，帮助保持清爽。

向前迈步，奋力拼搏

Stride 短裤，为运动而生。腰部焕新升级，助你灵活无拘，疾速畅跑。

安心收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。后身拉链口袋内设防潮层，提供储物空间的同时，帮助物品保持干爽。

其他细节

  • 内置短裤，提升包覆效果和支撑力
  • 弹性腰部结合双向抽绳设计，塑就可调节支撑感受

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。后拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。紧身裤/紧身裤前片中心里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
