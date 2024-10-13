Nike Dri-FIT Stride

男子透气速干无衬里跑步短裤

¥279
¥349
20% 折让

Nike Dri-FIT Stride 男子速干无衬里跑步短裤质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。该产品含有再生聚酯纤维，搭配后身上部透气拼接，缔造柔滑触感。需要随身携带物品吗？这款短裤后身配有拉链口袋，方便存放基本物品。结合侧边口袋，便于收纳钥匙或卡片。

  • 显示颜色： 烟灰/黑
  • 款式： DM4742-084

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。