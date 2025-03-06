Nike Dri-FIT Stride

男子速干跑步短裤（含衬裤）

¥349

灵活调速，保持动力。Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用含有再生聚酯纤维面料制成，质感轻盈，塑就无拘运动体验。后身上部两侧透气性升级，缔造柔滑触感。需要随身携带手机吗？这款短裤背面设有口袋，方便存放设备。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DM4756-010

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