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      Nike Dri-FIT Strike

      男子足球训练上衣

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      黑/黑/煤黑/白色
      波罗的海蓝/波罗的海蓝/透明粉

      Nike Dri-FIT Strike 男子足球训练上衣采用修身版型结合导湿速干技术，质感顺滑，助你轻松驾驭不同严苛训练，是你日常训练佳选。 设计借鉴自职业球员征战赛场所穿装备，透气出众，可单穿亦可叠搭挚爱上衣穿着。 添加拇指孔设计，提升包覆效果，稳固衣袖。

      • 显示颜色： 黑/黑/煤黑/白色
      • 款式： DV9226-010

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