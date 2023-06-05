跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dri-FIT Strike

      男子足球速干短裤

      ¥299

      白金色/荧光黄/透明粉
      黑/煤黑/煤黑/白色

      Nike Dri-FIT Strike 男子足球短裤采用弹性轻盈面料结合导湿速干设计，为你打造职业选手风范。 利落修身版型，助你在运球、切入和射门时收放自如。

      • 显示颜色： 白金色/荧光黄/透明粉
      • 款式： DV9277-043

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。